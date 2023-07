Palio di Siena 2 luglio 2023, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2023 dedicato alla Madonna di Provenzano? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Roberto Di Jullo. Le figure sembrano comunicarsi, fra sé, movimento e armonia; i cavalli si intrecciano in un segno che è moto e energia pura, avviluppati in un nodo che sviluppa forme nuove, materia indisciplinata e riottosa a ogni coercitiva domesticazione. Di seguito la foto del drappellone in palio oggi, 2 luglio:

A contendersi l’ambito premio saranno le contrade:

Istrice

Drago

Torre

Chiocciola

Aquila

Giraffa

Selva

Onda

Nicchio

Tartuca

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2023, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 2 luglio 2023 la diretta partirà alle ore 17,30 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.