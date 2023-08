Palio di Siena 16 agosto 2023, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2023 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 16 agosto 2022? A trionfare in Piazza del Campo è stata la contrada dell’Oca.

Palio molto intenso e imprevedibile. Ottima partenza per la Giraffa che però cade clamorosamente. Passa quindi in testa la Pantera che domina il Palio fino quasi alla fine quando il cavallo scivola lasciando campo e vittoria al cavallo scosso dell’Oca.

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 16 agosto 2023? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 16 agosto le Contrade hanno corso:

TORRE

DRAGO

BRUCO

PANTERA

OCA

AQUILA

ISTRICE

TARTUCA

CHIOCCIOLA

GIRAFFA

E i cavalli? In fase di sorteggio hanno esultato l’Oca che ha portato nella stalla Zio Frac, le due rivali, Aquila e Pantera, a cui la sorte ha affidato Viso d’Angelo e Anda e Bola. Ed infine la Giraffa con Abbasantesa. A loro la dea bendata ha affidato i cavalli ritenuti più potenti ed esperti di questo lotto. Ma vediamo insieme tutte le assegnazioni:

Istrice – Antine Day (sauro di 7 anni esordiente);

Giraffa – Abbasantesa (femmina di sette anni, un Palio già corso)

Aquila – Viso d’Angelo (baio di 9 anni, tre Palii già corsi);

Bruco – Zenis (esordiente);

Drago – Vitzichesu (baio di 8 anni, un Palio già corso);

Torre – Tabacco (castrone di 11 anni, cinque Palii già corsi);

Pantera – Anda e Bola (cavallo di sette anni, un Palio già corso);

Oca – Zio Frac (tre Palii già corsi, uno vinto);

Chiocciola – Reo Confesso (tre Palii già corsi);

Tartuca – Schietta (tre Palii già corsi).

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 16 agosto 2023, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Marco Lodola. E’ un caleidoscopio di colori. Una contaminazione di stili. Nella parte alta del drappo la Madonna con una veste rossa e un mantello blu. Il volto non è delineato, così come quelli che riempiono la parte restante. Così come in tutti i lavori che contraddistinguono il maestro lombardo. Sono volti senza tempo. Di seguito l’immagine: