Olimpiadi Pechino 2022, il programma di lunedì 7 febbraio: tutte le gare di oggi

Quali sono le gare in programma oggi, lunedì 7 febbraio 2022, durante la terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari. Vi ricordiamo che i Giochi sono trasmessi integralmente in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+ (con i vari canali tematici, come successo a Tokyo 2020) oltre che su Sky Go, Now Tv, DAZN, Tim Vision. La Rai detiene un pacchetto di 100 ore e manderà in onda l’evento in diretta tv su Rai 2 e RaiSport.

Le gare di oggi

02.05, CURLING: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina)

02.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event

02.30, SCI ALPINO: prima manche gigante donne

02.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne

03.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne

03.31, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

04.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne

04.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

05.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini

05.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini

05.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Canada, girone A donne

05.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini

05.54, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini

06.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini

07.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini

07.30, SCI ALPINO: seconda manche gigante donne

08.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini

09.06, SLITTINO: prova 3 doppio

09.30, SPEED SKATING: 1500 metri donne

09.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Repubblica Ceca, girone B donne

10.00, BIATHLON: 15 km individuale donne

10.24, SLITTINO: prova 4 doppio

11.28, SALTO CON GLI SCI: trial round gara a squadre mista

12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne

12.44, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini

12.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre mista

12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne

13.05, CURLING: semifinali doppio misto

13.13, SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne

13.20, SHOR TRACK: semifinali 1000 metri uomini

13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne

13.51, SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

13.58, SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Svezia, girone B donne

14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Finlandia, girone A donne

14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne