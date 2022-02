Olimpiadi invernali Pechino 2022 streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Le Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino sono iniziate. A quasi 14 anni dall’iconico spettacolo (Olimpiadi Estive) del 2008, lo Stadio Nazionale di Pechino (noto anche come Bird’s Nest – nido d’uccello) ieri ha ospitato ancora una volta l’evento che ha dato il via ufficiale ai Giochi. Ma dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le gare saranno trasmesse in diretta e in chiaro dalla Rai, che dopo una lunga trattativa è riuscita a trovare un accordo con Discovery+ ed ha acquistato 100 ore di diretta dei Giochi Invernali. 100 ore da spalmare dal 4 al 20 febbraio, incluse Cerimonia d’Apertura e di Chiusura delle Olimpiadi. Le dirette saranno molto lunghe, si partirà attorno alle 3 del mattino e si proseguirà fino all’ora di pranzo. Dirette anche via satellite sui canali Eurosport di Sky (canali 210 e 211).

Olimpiadi invernali Pechino 2022 streaming live

A differenza dei Giochi estivi di Tokyo si potranno seguire le gesta degli atleti degli sport invernali delle Olimpiadi 2022 anche su raiplay.it. Ma non solo: sarà possibile seguire il tutto anche su altre piattaforme streaming come Discovery+, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW, TIMVISION.