Si tatua il nome di Messi sulla fronte, poi il pentimento: “Aiutatemi a cancellarlo”

Si tatua il nome di Messi sulla fronte, poi il pentimento

Un influencer colombiano si è tatuato il nome di Messi sulla fronte salvo poi pentirsene dopo qualche giorno chiedendo aiuto ai suoi follower.

Mike Jambs, questo il nome dell’influencer, circa una settimana fa ha deciso di tatuarsi il nome del numero 10 dell’Argentina per celebrare lo stesso Messi ma anche la vittoria dell’Albiceleste nel Mondiale.

Pochi giorni dopo, però, l’influencer ha postato un video sui social in cui si è detto pentito del tatuaggio spiegando perché volesse subito cancellarlo: “Non pensavo di dirlo così presto, perché la verità è che nei primi giorni mi sono sentito molto orgoglioso di quello che avevo fatto, ma ora devo confessare che mi dispiace di averlo fatto”.

“Sono stato deriso, respinto, sono stato processato e ho anche ricevuto minacce, tutto a causa di un video che ho registrato e caricato sui miei social, in cui si vede che sto portando a termine una sfida che avevo promesso con i miei amici, che consisteva nel fatto che se perdevo dovevo tatuarmi ‘Messi'”.

“Invece di portarmi cose positive, ho avuto migliaia di cose negative, sia personalmente che in famiglia. Dicono semplicemente che non sono un esempio positivo per la società, che non sono un esempio positivo per l’umanità, che non sono un esempio positivo per i bambini e i giovani”.

“Molte persone mi hanno detto: ‘Rimpiangerai il tatuaggio che ti sei fatto e vorrai cancellarlo’. Ero felice i primi giorni, ma oggi devo dare ragione a tutte quelle persone” ha concluso Mike Jambs, che poi ha chiesto la collaborazione dei suoi followers: “Ho bisogno dell’aiuto di qualcuno che sappia come rimuovere il tatuaggio, devo cancellarlo”.