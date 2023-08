Nazionale, Luciano Spalletti è il nuovo ct contratto fino al 2026

Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale. L’ex allenatore del Napoli, fresco campione d’Italia, ha trovato l’accordo con la Figc: contratto fino al 2026, quando si giocheranno i prossimi Mondiali.

L’accordo è stato ufficializzato dalla Federazione con un comunicato in cui si spiega che l’ex allenatore del Napoli assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.