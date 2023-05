Un tifoso del Napoli ha deciso di festeggiare lo Scudetto tracciando in volo una rotta che ha riprodotto il logo del club azzurro neo campione d’Italia. A riportare la notizia è il sito Flightradar24, noto per informare gli utenti sulle rotte dei voli in Italia e nel mondo.

In particolare il sito ha rilevato un viaggio aereo un po’ insolito sul Golfo di Napoli: un velivolo, partito da Caserta, ha sorvolato il territorio partenopeo per poco più di un’ora e mezza. Il risultato della rotta, visivamente, è incredibile: il velivolo ha tracciato esattamente il logo del Napoli, con la “N” e il cerchio che lo caratterizza, prima di far ritorno alla base, a Caserta.

Looks like one fan found a special way to celebrate @sscnapoli’s Serie A title. https://t.co/zyi6qSoaFk pic.twitter.com/wx9PD1HBgm — Flightradar24 (@flightradar24) May 9, 2023

Un modo irriverente per festeggiare lo Scudetto azzurro: l’ultimo di una lunga serie di celebrazioni di una tifoseria che aspettava questo traguardo da anni e che non ha alcuna intenzione di far cessare la festa.