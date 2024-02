Napoli, Mazzarri fa peggio di Garcia: De Laurentiis medita l’esonero. Ecco chi potrebbe arrivare

Sono ore di riflessione in casa Napoli. Dopo l’ultimo deludente risultato in campionato (1-1 in casa contro il Genoa), Aurelio De Laurentiis – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – starebbe pensando sul da farsi per provare a risollevare la squadra.

Nella sfida col Genoa ha assistito all’ennesima prestazione sbiadita, che non è confluita nei tre punti com’era successo con Salernitana e Verona. A ridosso della partita di Champions League col Barcellona, il presidente del Napoli starebbe quindi ragionando seriamente sulla possibilità di rivolgersi a un altro allenatore. Il fatto che Mazzarri dal suo arrivo non è mai riuscito a incidere (anzi, in termini di media punti, la sua è inferiore rispetto a quella di Garcia) non aiuterebbe affatto la posizione del tecnico toscano.

Il Napoli deve scuotersi, sia per sognare un approdo ai quarti di finale di Champions sia per risalire la classifica e guadagnarsi la partecipazione anche per la prossima stagione. Il tempo stringe e una decisione sarà presa in queste ore. Non è da escludere una conferma (almeno per ora) di Mazzarri.

Ma c’è chi fa già i nomi dei possibili sostituti. Si è parlato di Marco Giampaolo e soprattutto di Francesco Calzona, l’attuale commissario tecnico della nazionale slovacca. Calzona ha lavorato sia con Sarri sia con Spalletti, i due allenatori che hanno portato il Napoli ai vertici del calcio italiano. Le discussioni non sono entrate ancora nel vivo, ma Calzona a ogni modo accetterebbe la panchina mantenendo il doppio incarico con la Slovacchia.