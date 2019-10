MotoGp Thailandia 2019: orari e programma del Gran Premio di Buriram

MOTOGP THAILANDIA 2019 ORARI – Domenica 6 ottobre 2019 torna la MotoGp: in programma il Gp di Thailandia 2019. Si tratta della quindicesima tappa di questo Mondiale sul circuito Buriram. È la seconda volta in stagione che si corre sul Chang International Circuit. Sarà di nuovo Marc Marquez contro tutti: nell’ultima gara disputata, ad Aragon, lo spagnolo ha avuto vita facile, ottenendo sin da subito un grande distacco dagli inseguitori.

Ma quali sono gli orari del Gran Premio di MotoGp di Thailandia? A che ora si corre? L’appuntamento con la MotoGp è per domenica alle ore 9. Di seguito tutti gli orari (tv) e il programma completo del weekend del Gp di Thailandia 2019:

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP 2019

Venerdì 4 ottobre

Ore 3.55 – Prove libere 1 Moto 3

Ore 4.50 – Prove libere 1 MotoGP

Ore 5.50 – Prove libere 1 Moto 2

Ore 8.05 – Prove libere 2 Moto 3

Ore 9.05 – Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.05 – Prove libere 2 Moto 2

Sabato 5 ottobre

Ore 3.55 – Prove libere 3 Moto 3

Ore 4.50 – Prove libere 3 MotoGP

Ore 5.50 – Prove libere 3 Moto 2

Ore 7.30 – Qualifiche Moto 3

Ore 8.30 – Prove libere 4 MotoGP

Ore 9.10 – Qualifiche MotoGP

Ore 10.05 – Qualifiche Moto 2

Domenica 6 ottobre

Ore 3.35 – Warm up Moto 3, Moto 2, MotoGP

Ore 6 – Gara Moto 3

Ore 7.20 – Gara Moto 2

Ore 9 – Gara MotoGP

Il GP di Thailandia della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta). Gli appassionati possono comunque seguire tutti gli appuntamenti con il weekend di moto in differita su Tv8, al tasto 8 del telecomando in chiaro sul digitale terrestre.

Potrebbero interessarti Calendario Serie A 2019 2020: le partite della settima giornata Calcio in streaming e tv: dove vedere le partite della settima giornata della Serie A in diretta Sudafrica Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Coppa del mondo di Rugby 2019

Gli orari su Tv8

Sabato 5 ottobre

14:00 – Sintesi qualifiche Moto 3, MotoGP e Moto 2

Domenica 6 ottobre

11:00 – Differita gara Moto 3

12:15 – Differita gara Moto 2

14:00 – Differita gara MotoGP

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP 2019