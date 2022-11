Mondiali Qatar 2022: le partite in programma oggi, 21 novembre

Quali sono le partite dei Mondiali Qatar 2022 che si giocano oggi, lunedì 21 novembre? Per la giornata di oggi sono previste diverse partite della fase a gironi. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

GRUPPO B

Ore 14 – Inghilterra-Iran

Ore 17 – Senegal-Olanda

GRUPPO A

Ore 20 – Stati Uniti-Galles

Orari e gironi

A che ora si giocano le partite dei Mondiali di Qatar 2022? Le partite andranno in scena divise in quattro fasce orarie: 11, 14, 17 e 20. Quelle della fase a eliminazione diretta si terranno alle ore 16 e alle ore 20. Il 3 dicembre inizieranno gli ottavi, che si concluderanno tre giorni dopo, il 6. Il 9 e il 10 dicembre sarà il turno dei quarti, mentre il 13 e il 14 toccherà alle semifinali. L’atto conclusivo è fissato alle ore 16 di domenica 18 dicembre allo stadio Losail. Ma viediamo insieme i gironi dei Mondiali di Qatar 2022:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Streaming e tv

Abbiamo visto le partite dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.