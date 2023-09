Porti e transizione energetica al centro del Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous

Il 24 e 25 settembre, il prestigioso Yacht Club de Monaco (YCM) ospiterà un evento straordinario: il Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous. Questo incontro è il punto di convergenza in cui finanziatori, leader politici e innovatori si riuniranno per promuovere soluzioni tecnologiche avanzate per i futuri porti turistici. L’evento si svolge sotto l’egida del collettivo “Monaco, Capital of Advanced Yachting,” e il YCM svolge un ruolo chiave come piattaforma di comunicazione che ospita eventi internazionali. Sotto la presidenza del Principe Alberto, l’obiettivo è posizionare il Principato come leader nella nautica da diporto responsabile, allineandosi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de Monaco e presidente del Cluster Yachting Monaco, spiega: “Monaco ha una lunga tradizione di innovazione, fin dai primi raduni di motonautica nel XX secolo. Questo patrimonio viene onorato durante la Monaco Classic Week-La Belle Classe (13-16 settembre). Ora stiamo ritornando alle radici della nautica da diporto, promuovendo un utilizzo più autentico e sostenibile del mare. Questa evoluzione è fondamentale per condividere valori con armatori e amanti del mare.”

L’evento è organizzato da Monaco Marina Management (M3) e offre l’opportunità di presentare le ultime innovazioni e promuovere la costruzione e lo sviluppo di porti turistici che rispondano alla transizione energetica in corso. Oltre 250 professionisti provenienti da tutto il mondo, tra cui imprenditori, industriali, investitori, operatori portuali, promotori e architetti, partecipano per scoprire le soluzioni più recenti e discuterne in tavole rotonde. Inoltre, numerose startup e scaleup presentano le proprie soluzioni in un catalogo elettronico disponibile online.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di numerosi porti turistici provenienti da paesi come l’Arabia Saudita, la Spagna, la Turchia, la Repubblica Dominicana e le Bahamas. Olivier Darrasson, rappresentante del club degli investitori Méditerranée du Futur, presenterà il PLIFF (PAMEx Local Investment Finance Facility), uno strumento finanziario per progetti ecologici nel Mediterraneo, e discuterà di un progetto di elettrificazione verde per i porti turistici.

Tra gli ospiti illustri ci saranno l’amministratore delegato ad interim dell’Autorità saudita del Mar Rosso, Mohammed Al-Asir, Linos Voskarides, direttore generale del Mare per la Commissione Europea, Alessandra Priante dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, e rappresentanti del PAMEx (Piano d’azione per un modello mediterraneo) e del Plan Bleu-Euromed. L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco e di Extended Monaco, un programma governativo di transizione digitale, oltre a Bombardier, MB92 Group, Xerjoff e Royal Caviar House.

La conclusione dell’evento, il 25 settembre, sarà segnata dagli International Smart & Sustainable Marina Awards, che includono categorie per Startups & Scaleups, selezionate da Blumorpho, Marinas e Architetti. Inoltre, ci sarà un nuovo concorso di idee per ispirare architetti e studenti di architettura a creare waterfront accattivanti, funzionali e sostenibili. La giuria sarà presieduta dal celebre architetto francese Jean-Michel Wilmotte.