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È morto Michael Bambang Hartono, il proprietario del Como aveva 86 anni

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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È morto all’età di 86 anni Michael Bambang Hartono, proprietario dal 2019, con il fratello Robert Budi, del Como 1907 nonché del gruppo indonesiano Djarum, colosso mondiale del tabacco. Noti anche per i loro interessi bancari (tramite Bca) e nel campo dell’elettronica (con Polytron), i due fratelli sono titolari di un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari. Il Calcio Como 1907 è invece gestito dal presidente Mirwan Suwarso.

“La società Como 1907 – si legge in una nota – è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Como Calcio 1907 dopo la morte di Michael Bambang Hartono.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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