Barcellona, Messi vuole andare via

Dopo 20 anni le strade di Lionel Messi e del Barcellona stanno per separarsi. Secondo l’emittente argentina Tyc Sports, il campione blaugrana avrebbe comunicato via fax al club la sua volontà di cambiare club nel corso di questa sessione di mercato e potrebbe ancora avvalersi della clausola che gli consente di risolvere il contratto alla fine di ogni stagione.

“Il come della partenza di Messi apre una grande domanda – ha scritto la testata Tyc Sports -. L’attuale contratto è stato firmato nel 2017 e prevede una clausola di opzione di uscita unilaterale prima dell’inizio della stagione 2020/2021. Quello che ha comunicato pochi istanti fa, quindi, è che la sua intenzione è di farne uso, ma la sua partenza avrà sicuramente una trattativa difficile”. Poche ore dopo è arrivata la conferma del club che ha convocato una riunione straordinaria del cda.

Non proprio un fulmine a ciel sereno per il Barcellona. Messi, pochi giorni fa, aveva già espresso in un colloquio con il nuovo allenatore Ronald Koeman tutti i suoi dubbi sul futuro, confessando di vedersi più fuori che dentro dal Barcellona. Ora la decisione “ufficiale”.

Inter, PSG, Manchester City?

Dove andrà a giocare Lionel Messi? La domanda se la stanno facendo in tanti, ma una risposta al momento non c’è. Certo prendere un campione del genere a parametro zero non sarebbe un colpo da poco per nessuno. Da capire però se la Pulce riuscirà a far valere la clausola presente nel contratto. Secondo i rumors, i club dati in prima fila sarebbero l’Inter, il Manchester City di Guardiola e il Paris Saint Germain, finalista dell’ultima Champions League. Ma se Messi sarà sul mercato di sicuro ci proveranno anche altri club.

Potrebbero interessarti Juventus, presentazione Pirlo in tv e live streaming: dove vederla live Il saluto commosso di Ilaria D’Amico a Sky Sport: “Mai sentita sola” Atletica, Usain Bolt positivo al Covid-19