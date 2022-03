Maratona di Roma 2022: a che ora parte e quanto dura

A che ora parte la Maratona di Roma 2022 e quanto dura? L’evento sportivo si svolge oggi, domenica 27 marzo 2022, nel cuore della capitale e tocca i punti più strategici della città, soprattutto dal punto di vista turistico. Partenza e arrivo sono fissati a Via dei Fori Imperiali e i partecipanti quest’anno sono circa 11mila. Si tratta della 27esima edizione della Maratona di Roma, slittata nel 2020 a causa del Covid-19. Il programma include anche una staffetta sul percorso di 5 chilometri, Come riporta l’Acea Run Rome Maratona, l’orario di partenza è fissato per le 8:30 circa di domenica 27 marzo. La gara dovrebbe durare fino alle 15:15. Come spiega l’Acea Run Rome Maratona, tutto dipende dalle andature opportune dei partecipanti. Chi ha il passo relativamente rilassato potrebbe impiegare fino alle 6 ore e trenta minuti. Chi invece marcia più spedito con passo performante potrebbe impiegare circa 5 ore e 45 minuti. Si parte e si arriva ai Fori Imperiali, senza passare dal Colosseo.

Linee bus deviate

La nuova edizione della Maratona di Roma 2022 tocca tutte le corde del centro, motivo per cui la gara si svolgerà nel cuore della città sotto lo sguardo attento dei più importanti monumenti. I runner percorrono strade iconiche della città passando per il Circo Massimo e arrivando al Lungotevere. E ancora ammirano Castel Sant’Angelo, Il Foro Italico, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Via del Corso e poi dritti verso il traguardo. Toccando così tanti quartieri, sono diverse le linee bus che deviano il proprio percorso quest’oggi. A causa della Maratona di Roma 2022, Atac ha sospeso dieci linee di autobus: 2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715. Nove invece sono state deviate: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3. Ha limitato altre 49: H, 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53 e 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180, 190, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F e 990.