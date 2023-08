Mancini c.t. dell’Arabia Saudita: “Mi hanno trattato come il mostro di Firenze”

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. A dare l’ufficialità è stata la federazione saudita che ha pubblicato sui propri canali social un video con l’ex ct della nazionale italiana. “Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di farla qui”, le parole di Mancini, che alle 16 italiane terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore dei Falchi verdi.

“Mi hanno trattato come il mostro di Firenze”, le poche parole dette da Mancini in una chiacchierata telefonica all’Agenzia Italpress mentre si trovava in volo verso l’Arabia Saudita.

Ha poi scritto su Instagram: “In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla Saudi Arabia Football Federation che mi ha scelto per il prestigioso incarico di Head Coach della National Team, e che ringrazio nella persona del Presidente Yasser Al Misehal. Sono entusiasta di aver accettato questo nuovo progetto che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo dei giovani a cui tengo da sempre. Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo”.

Dubbi sull’ingaggio che Mancini andrà a percepire nel paese del Golfo, alcune indiscrezioni parlano di un compenso di 25 milioni di euro l’anno fino al 2027, rispetto ai 4,5 milioni l’anno più premi previsti dall’accordo con la Figc, in scadenza nel 2026. Per Mancini potrà anche ricomporre il suo team di collaboratori, diviso nel recente rimpasto voluto dalla Federazione. I primi appuntamenti saranno l’8 e il 12 settembre con le amichevoli contro Costarica e Corea del Sud, seguite a novembre dalla partita contro la Giordania per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.