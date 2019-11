La mamma di Cristiano Ronaldo: senza mafia avrebbe vinto di più

Cristiano Ronaldo senza la mafia del calcio avrebbe vinto di più: è il pensiero espresso dalla mamma del fuoriclasse portoghese che in carriera ha conquistato il prestigioso Pallone d’Oro ben cinque volte.

CR7 è il favorito per l’ambito riconoscimento anche nel 2019, che verrà assegnato il 2 dicembre, e sua madre, Dolores Aveiro, evidenzia che avrebbe potuto ottenerne in numero maggiore. La donna è tra coloro che più spera nel sesto premio per Ronaldo ma nello stesso tempo spiega che “è colpa della mafia del calcio” se il figlio non ne ha già vinti più dei 5 che finora ha messo in bacheca.

“Nel calcio esiste la mafia, e questa è la parola giusta”, ha detto la mamma di CR7 a margine di un evento a Madeira, come riporta il giornale ‘A Bola’ anche nell’edizione online. “Basta guardare – ha proseguito la donna – a ciò che è successo, e si capisce che c’è. Se mio figlio fosse stato spagnolo o inglese non gli avrebbero fatto ciò che invece hanno fatto. Ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo”.

Ma crede anche lei che il figlio vincerà il premio di France Football per il 2019? “Se guardiamo a ciò che ha fatto nel corso di quest’anno, penso che sarebbe sicuramente meritato”, è stata la risposta di Aveiro.

