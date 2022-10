Ladri in casa di Theo Hernandez: svaligiata l’abitazione, minacciata la compagna Zoe Cristofoli

Paura ieri sera per Theo Hernandez, quando quattro uomini armati e a volto coperto hanno scavalcato la recinzione della sua abitazione a Cassano Magnago, in provincia di Varese, e gli hanno svaligiato casa portando via un bottino da migliaia di euro. Il calciatore, in forza al Milan, non era in casa al momento dell’irruzione, ma erano presenti la compagna Zoe Cristofoli, il loro primogenito Theo Junior di sei mesi e alcune collaboratrici domestiche. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, i quattro ladri avrebbero aggredito e minacciato la compagna del calciatore, strattonandola e costringendola ad aprire la cassaforte di famiglia. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza per capire se sia possibile identificare i malfattori. Gli inquirenti sono sicuri si sia trattato di un piano orchestrato: hanno atteso che il calciatore non fosse in casa, per poi colpire.

La disavventura ricorda da vicino quanto accaduto ad Angel Di Maria a Torino. In quel caso però l’esito fu diverso: qualche settimana fa ladri entrarono in casa del calciatore mentre era presente anche il compagno di squadra Dusan Vlahovic, ma i vigilanti privati hanno notato tre sagome sui monitor e hanno subito avvertito la polizia. I tre quindi si sono dati alla fuga, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ma sono finiti fuori strada, dopo avere urtato un’altra vettura in piazzale Villa della Regina. Uno di loro è stato fermato dagli agenti delle volanti, che sono arrivate in zona quando è scattato l’allarme, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi a piedi.