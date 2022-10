Di Maria, ladri nella villa del giocatore della Juve a Torino (mentre lui era in casa)

Nella serata di giovedì 6 ottobre una banda di malviventi ha cercato di introdursi nella villa di Angel Di Maria, calciatore della Juventus, in corso Quintino Sella ai piedi della collina di Torino. La vigilanza privata prima e la polizia poi sono riusciti a sventare la rapina a casa del calciatore bianconero e i ladri sono stati bloccati prima che potessero fuggire con il bottino. Alcuni testimoni hanno assistito alla fase concitata dell’arresto, avvenuto in strada, all’altezza di via Luisa del Carretto. “Abbiamo sentito delle urla poi dei rumori che sembravano spari”, raccontano, ma al momento il fatto che siano stati esplosi dei colpi di pistola non trova conferma. Un vicino dei due calciatori ha raccontato di essersi trovato una pistola davanti all’uscio di casa, probabilmente abbandonata o persa proprio dai delinquenti nella concitazione della fuga. I malviventi erano riusciti a scavalcare e a introdursi nel giardino della villa ma sono fuggiti quando hanno sentito le sirene delle forze dell’ordine.

Uno dei rapinatori è stato arrestato dopo un inseguimento da parte della pattuglie delle volanti che lo hanno fermato a bordo di un’auto. In casa c’era anche l’attaccante serbo Dušan Vlahovic. Ora gli investigatori proveranno a capire di quanti uomini era composta la banda. Due sono riusciti a fuggire, mentre uno è stato preso. Il tutto a 24 ore dalla grande serata della Juventus in Champions (3-1 al Maccabi Haifa) coronata proprio dalla grande prestazione del Fideo, che ha collezionato tre assist su tre.