La doppia vita di Kyle Walker: l’amante partorisce la seconda figlia mentre la moglie è incinta del quarto

Il terzino del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker da alcuni giorni sta facendo parlare molti di se in Inghilterra ma non solo. No, non c’entrano le prestazioni in campo, bensì la sua vita privata. Con un “particolare” triangolo amoroso che ha scatenato i tabloid.

La settimana scorsa il Sun ha scoperto che Walker, 33 anni, si è separato da Annie Kilner, moglie e compagna da quando erano ragazzini a Sheffield, per quello che entrambi in passato hanno sempre definito “amore a prima vista”. Inizialmente, non è stata fornita una ragione per la decisione. Poi, però, due giorni dopo, è arrivato il primo colpo di scena. Lo stesso tabloid ha infatti rivelato che l’influencer Lauryn Goodman, amante 32enne che Walker ha conosciuto durante un primo allontanamento da Kilner nel 2019, nel frattempo ha avuto un secondo figlio dal calciatore, una bambina. Goodman avrebbe partorito in segreto lo scorso luglio e con Walker ha già un altro bimbo, Kairo, nato nell’aprile del 2020, di cui è rimasta incinta mentre il difensore si era temporaneamente separato da Kilner, da cui il calciatore negli anni ha avuto tre figli: Roman di 11 anni, Riaan di 7 e Reign, 5 anni.

Fine della storia? No, affatto. Ieri “Metro” ha infatti rivelato come la moglie di Walker sia incinta di un quarto bambino. Kilner sarebbe al sesto mese di gravidanza. Una fonte ha detto al quotidiano: “Anche se in questo momento la loro relazione è in pausa, Kyle e Annie sono uniti per quanto riguarda il bambino in arrivo: gli daranno tutto l’affetto possibile”.

Insomma, una situazione molto complicata che il calciatore non ha voluto ancora commentare. Lo ha invece fatto Annie Kilner che su Instagram ha scritto: “Sto ricevendo molte richieste dai media e sono in giro tante speculazioni su di noi, quindi ho deciso di pubblicare questo post: purtroppo, dopo tanti anni e tre figli insieme, io e Kyle ci siamo presi un periodo di pausa. Ora voglio solo che venga rispettata la privacy mia e dei nostri tre figli”.

E l’amante? Anche lei ha detto la sua. “Lo dico sempre a Kyle: devi dire a Annie che sei padre anche dei nostri due figli. Dobbiamo affrontare questo 2024 con un nuovo spirito e comportarci da adulti. Non chiedo che Kyle e Annie divorzino, ma è bene che questa situazione venga chiarita”, le parole di Lauryn al Sun.