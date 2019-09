Juventus SPAL streaming live, diretta tv e probabili formazioni | Serie A

JUVENTUS SPAL STREAMING TV – Oggi, sabato 28 settembre 2019, alle ore 15 Juventus e SPAL scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, prima partita della sesta giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere Juventus SPAL in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Juventus SPAL: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la sesta giornata della stagione 2019 2020, tra Juventus e SPAL sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Juventus SPAL è fissato alle ore 15 di oggi, sabato 28 settembre 2019.

Juventus SPAL: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra la Juve e la SPAL sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Juventus SPAL streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Juventus e SPAL per la sfida di oggi all’Allianz Stadium? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi alle ore 15:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Bernardeschi

Indisponibili: Douglas Costa, Pjaca, Chiellini, De Sciglio, Danilo, Ronaldo (In dubbio)

Squalificati: –

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Tomovic, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Floccari.

Indisponibili: D’Alessandro, Fares, Di Francesco

Squalificati: –

Juventus SPAL: le parole di Sarri

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa in vista della sfida contro la SPAL: “La squadra deve smettere di pensare alla partita successiva, le gare si aggrediscono. Ve lo dico per esperienza diretta perché la Spal venne a Napoli data per spacciata e fu una della partita più difficili e sofferte di quella stagione”.

“La prima cosa da evitare è andare sotto e migliorare gli approcci. Difesa a tre? Per me è difficilmente proponibile se non per gestire qualche piccolo spezzone. Adattare qualche centrale a sinistra? Sono tutti destri, quindi gli crei una doppia problematica oltre al cambio di ruolo. Vediamo tra i nostri mancini chi si potrebbe adattare meglio…”

“Ho visto che Federino Cherubini era sinistro, penso di provare anche lui… Barzagli collaboratore? Con Andrea Barzagli ho parlato a giugno. Poi lui aveva altri impegni, mi ha chiesto se avrebbe potuto darmi risposta a settembre e ora è arrivata la risposta affermativa. In questo momento dovrà stare attento ad alcuni giocatori che hanno ancora qualche carenza. Come per esempio Cuadrado, che a livello di terzino in alcuni movimenti e posture può crescere molto”.

“Penso che Ronaldo sia un grande e possa giocare con tutti i grandi giocatori. Higuain è un ragazzo con grande abilità tecnica, Dybala è sopraffino e Ronaldo è un fuoriclasse. Penso possano quindi coesistere in coppia e in certe fasi della partita anche a tre”.

