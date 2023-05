Juventus, oggi la penalizzazione per il caso plusvalenze: il procuratore Figc chiede 11 punti

È attesa nel pomeriggio, tuttalpiù in serata, la sentenza della Corte sportiva d’appello della Figc per il caso plusvalenze che coinvolge la Juventus: il club aveva presentato ricorso al Collegio di garanzia del Coni dopo essersi vista penalizzata di 15 punti a gennaio, e dall’ultimo grado di giudizio si era tornati al secondo, dove questa mattina sono ripartiti i lavori con il procuratore federale Giuseppe Chinè che ha chiesto per i bianconeri 11 punti di penalizzazione.

Da alcuni giorni si vocifera che la nuova penalizzazione potrebbe essere di 12 punti, andando a stravolgere completamente la classifica di Serie A con due partite ancora da disputare (tre per gli uomini di Allegri, impegnati questa sera in trasferta ad Empoli) e una corsa Champions ancora agguerrita.

Se fosse accolta dalla Corte, la penalizzazione porterebbe la Juventus a quota 58 punti, alle spalle della Roma, al settimo posto. La Procura ha inoltre chiesto 8 mesi di inibizione per i consiglieri Pavel Nedved, Enrico Vellano e Paolo Garimberti, i cui ricorsi erano stati accolti dal Collegio di garanzia presso il Coni. L’ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva aveva confermato la sentenza d’Appello per quanto riguarda i dirigenti apicali del club, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Federico Cherubini, le cui inibizioni sono passate in giudicato.

11.10 – Chiesti 8 mesi di inibizione per i consiglieri d’amministrazione Pavel Nedved, Enrico Vellano e Paolo Garimberti.

10.56 – Arriva la richiesta della procura federale: Chinè vorrebbe una penalizzazione di 11 punti per la Juventus.

10.06 – Inizia la discussione: a rappresentare l’accusa, il procuratore federale della Federcalcio Giuseppe Chinè. Per la Juventus, i legali Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio, oltre alla legale del ds Cherubini, Flavia Tortorella