Il logo della Juventus diventa arcobaleno: “Tutti amano il calcio”

La Juventus ha deciso di rendere chiara la sua posizione sul tema dei diritti Lgbtq+. Il club bianconero, come il Barcellona, lo ha fatto ieri, nel giorno in cui la Uefa ha negato al Comune di Monaco di Baviera il permesso di colorare lo stadio della città con i colori arcobaleno in occasione della partita di Euro 2020, Germania-Ungheria. Sul suo profilo Twitter, il club torinese ha condiviso il suo logo, non più bianconero, ma dai colori arcobaleno. Il post è stato accompagnato dal messaggio: “Tutti amano il calcio”, e dall’hashtag: “Le differenze fanno la differenza”.