Juventus, chiusa l’inchiesta Figc sulle manovre stipendi: contestata la mancata lealtà

Nelle scorse ore è stata notificata alla Juventus e a otto tra dirigenti e ex dirigenti del club l’avviso di chiusura delle indagini per le “manovre stipendi, partnership e agenti”. Notifiche a cui potranno seguire l’archiviazione (improbabile), il deferimento e quindi il processo oppure il patteggiamento. Nel dettaglio i dirigenti o ex dirigenti bianconeri coinvolti sono: Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio. Gli agenti indagati invece saranno segnalati alla Commissione federale degli agenti. Tra le violazioni contestate alla Juventus anche quella del principio di lealtà sportiva, l’articolo 4.1, relativa a tutti e tre i filoni di inchiesta.

L’inchiesta della Procura Figc si aggiunge agli altri appuntamenti di aprile, iniziando dal 19 quando il club sarà di fronte al Collegio di garanzia presso il Coni per il giudizio di legittimità sulla penalizzazione di 15 punti in campionato.

Ora la Juventus ha 15 giorni di tempo per presentare le sue controdeduzioni sui tre filoni di inchiesta: potranno chiedere di essere ascoltati o presentare una memoria difensiva. Mentre il procuratore Figc, Chinè, ha a disposizione una finestra temporale di 30 giorni per decidere se archiviare il procedimento o se procedere col deferimento al Tribunale federale. Nel caso in cui si arrivasse al deferimento, l’udienza sarà fissata entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso. Tuttavia c’è un passaggio che precede tutto l’iter appena descritto: la Juventus può infatti attendere gli atti di deferimento oppure richiedere l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.

Al centro dell’inchiesta sono finiti gli accordi sugli stipendi, le cosiddette “manovre stipendi”, relative alle stagioni 2019-20 e 2020-21: una mossa che, secondo gli inquirenti, avrebbe alterato i bilanci del club e che si aggiunge agli accordi privati, le “side letters”, sottoscritte con i calciatori coinvolti nella manovra. Scritture private che non sono consentite in ambito Figc. Oltre alla notifica della chiusura indagini, saranno valutate, dopo la chiusura delle indagini in corso da parte della magistratura, le posizioni di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari.

Per quanto riguarda i procuratori, copia degli atti istruttori relativi alle condotte poste in essere dagli agenti indagati sarà trasmessa alla Commissione federale agenti sportivi, per quanto di competenza.