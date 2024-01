Sinner, conferenza stampa a Roma: “Non andrò a Sanremo, devo allenarmi. Farò il tifo da casa”

Jannik Sinner in conferenza stampa tenutasi presso la nuova sede della federazione a Roma: “Sono lo stesso ragazzo che ero due settimane fa, ora sarà molto importante la programmazione come già facemmo lo scorso anno, so che devo migliorare forza e resistenza quindi faremo tanto lavoro in palestra. Posso servire meglio, posso far tutto meglio ma lo step importante era quello mentale, su come affrontare certe partite”.

Amadeus l’ha invitato a Sanremo: “Farò il tifo per lui da casa, è un evento bello ma ora guardo in avanti, sarò già al lavoro, quello che mi piace fare, quando ci sarà il Festival. Il mio lavoro è gestire i miei impegni. Mi piace giocare al computer, a volte, altre mi piace mangiare da solo in camera, sono un ragazzo di 22 anni che ama fare cose semplici da ragazzo”.

Arriva anche la domanda scomoda sulla residenza a Montecarlo che ha scatenato la polemica sulle tasse che non paga in Italia: “A 18 anni mi sono allenato a Bordighera e il mio allenatore aveva la residenza a Monaco, così ci sono andato anche io: hanno strutture perfette, campi buoni e mi sento a casa, posso andare al supermercato senza problemi”.