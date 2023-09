Italia Polonia streaming e diretta tv: dove vedere la finale degli Europei di volley 2023

Stasera, sabato 16 settembre 2023, alle ore 21 al PalaEur di Roma va in scena la finale degli Europei di Volley maschile 2023 tra Italia e Polonia. La nostra Nazionale tornerà in campo nella Capitale, abbracciata dal calore del proprio pubblico tra cui ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e andrà a caccia dell’ottavo titolo continentale della propria storia. I Campioni del Mondo e d’Europa proveranno a confermarsi sul trono, fronteggiando i biancorossi nel remake dell’ultima finale iridata. Dove vedere la finale degli Europei di Volley tra Italia e Polonia in diretta tv e in live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Per l’occasione, essendo la finale degli Europei 2023, la Rai ha deciso di mandare l’incontro in diretta tv su Rai 1, a partire dalle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Gli abbonati Sky possono seguire la partita live anche sui canali di Sky Sport. L’atto conclusivo degli Europei 2023 si preannuncia altamente equilibrato, appassionante e avvincente. Le migliori due formazioni del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo

Italia Polonia streaming live

Se non siete a casa, potete seguire Italia Polonia, finale degli Europei di volley 2023, in streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed Euro Volley Tv. Basta collegarsi e sintonizzarsi sul relativo canale, per tifare gli azzurri in questa storica partita. L’inizio del match è alle ore 21.