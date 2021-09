Italia Bulgaria streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

ITALIA BULGARIA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 2 settembre 2021, alle ore 20.45 Italia e Bulgaria si sfidano allo stadio Artemio Franchi di Firenze per il match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Mancini, già in testa al girone, riparte dal record di imbattibilità che oggi può arrivare a 35 gare. Si tratta della prima partita della nostra Nazionale dopo la storica vittoria agli Europei. Dove vedere Italia Bulgaria in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita valida per le qualificazioni dei Mondiali di Qatar 2022 tra Italia e Bulgaria sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre in HD). Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20.45 di oggi, giovedì 2 settembre 2021. Previsto ampio pre e post partita.

Italia Bulgaria streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Bulgaria sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Bulgaria

Italia-Bulgaria Data: giovedì 2 settembre 2021

giovedì 2 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di qualificazione dei Mondiali Qatar 2022 Italia Bulgaria, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, L. Insigne. Ct: R. Mancini.

BULGARIA (3-5-2): Naumov; Turitsov, Antov, Bozhikov; Karagaren, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Nedelev; Delev, D. Iliev. Ct: Petrov.