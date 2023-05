Tensione agli Internazionali di tennis: l’ucraino Krutykh non stringe la mano al russo Shevchenko

Momento di tensione al Foro italico, dove un tennista ucraino ha rifiutato di stringere la mano all’avversario russo. Oleksii Krutykh, 23enne di Kiev, ha affrontato ieri pomeriggio il 22enne Alexander Shevchenko, di Rostov sul Don, in una partita del primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Dopo una sconfitta per due set a zero (6-4, 6-2), Krutykh è andato direttamente verso l’arbitro mentre Shevchenko si avvicinava alla rete per stringergli la mano.

Il (non) gesto non è stato accompagnato da polemiche o momenti eclatanti, ma è stato subito colto dal pubblico, che lo ha ripreso dagli spalti e lo ha rilanciato sui social.