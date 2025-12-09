Inter Liverpool streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

INTER LIVERPOOL STREAMING TV – Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, alle ore 21 Inter e Liverpool scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Inter Liverpool in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio:

Inter Liverpool: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Inter e Liverpool sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Liverpool è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 9 dicembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Inter Liverpool sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Inter-Liverpool

Inter-Liverpool Dove : stadio San Siro, Milano

: stadio San Siro, Milano Data: martedì 9 dicembre 2025

martedì 9 dicembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Liverpool in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera alle ore 21:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Chivu

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. All.: Slot