Lazio, insulti razzisti allo steward dalla curva

Vergognosi insulti razzisti allo stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di sabato tra Lazio e Verona. Alcuni tifosi della curva biancoceleste hanno rivolto cori, intimidazioni e insulti (“Ma come parli, a m**da?”, “Te rimandano col gommone a casa tua!”) a un giovane steward. Il ragazzo viene invitato a spostarsi da un collega. Inizialmente il giovane si oppone, ma alla fine è costretto ad allontanarsi.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha scritto sui social: “C’è chi lo chiama tifo e li definisce tifosi. No, gli autori di questi insulti razzisti, sono solo vigliacchi. Vigliacchi, ecco cosa siete. In Italia non c’è spazio per queste discriminazioni e per quest’odio. Non è tollerabile alcuna forma di razzismo. Massima solidarietà. Lo sport, il calcio, è un’altra cosa”.



Video Twitter – AndreaC_1998_