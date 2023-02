È morto Ilario Castagner, l’allenatore del Perugia dei miracoli. Il figlio: “Il sorriso più bello del calcio italiano”

Si è spento a 82 anni Ilario Castagner, l’allenatore del grande Perugia che nel 1978-79 sfiorò lo scudetto. A darne notizia è stato il figlio Federico sui social. “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano”, ha scritto. “Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…”.

Tra gli anni ’70 e ’80 Castagner ha occupato panchine di prestigio come Milan, Inter e Lazio, ma il suo nome rimane indissolubilmente legato al Perugia, che allenò dal 1974 al 1980 dopo esserne stato il centravanti a inizio anni ’60. Con Castagner il club umbrò diventò il primo nella storia dei campionati a gironi unico a terminare la stagione senza subire sconfitte, mancando lo scudetto per soli tre punti. Un’impresa arrivata appena un anno dopo la tragica scomparsa del 24enne Renato Curi, punto fermo della squadra che era riuscita a centrare la promozione in Serie A nel 1975.