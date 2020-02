Ciclismo, anche nel 2020 il Veneto sarà la regione regina del Giro d’Italia

Anche nel 2020 il Veneto sarà la regione regina del Giro d’Italia. Con l’arrivo di Monselice, la fondamentale cronometro del Prosecco da Conegliano a Valdobbiadene e la partenza da Bassano del Grappa verso Madonna di Campiglio del tappone dolomitico, la regione tra mare e cielo verrà esplorata in tutta la sua ampiezza.

Logico dopotutto considerato che in Veneto, prima regione per tesserati, il ciclismo è lo sport dominante, al punto da relegare il calcio in secondo piano.

Il governatore Zaia non ha mancato di sottolineare questo aspetto alla folta platea presente al vernissage svoltosi nell’ambito di Cosmo Bike, la fiera della bicicletta in programma questo weekend a Verona.

Il direttore del Giro, Mauro Vegni, ha concluso la presentazione ribadendo che non è pensabile una corsa rosa che non passi in Veneto. Difficile dargli torto.

