Morto Gigi Riva, le cause della morte dell’ex calciatore

Gigi Riva è morto oggi, 22 gennaio, all’età di 79 anni. Ma quali sono state le cause della morte dell’ex campione del Cagliari, maglia con cui vinse lo scudetto nel 1970? Proprio nella giornata di oggi si era diffusa la notizia che Rombo di Tuono era stato colto da un malore mentre si trovava in casa ed era stato ricoverato per un intervento al cuore.

L’ex attaccante della Nazionale era ricoverato da ieri, domenica 21 gennaio, all’ospedale di Cagliari dopo esser stato colpito da malore mentre si trovava in casa. Aveva avuto un infarto. Solo poche ore fa, attorno alle 19, era stato emesso un bollettino che parlava di un “paziente sereno” e di “condizioni stabili”. Purtroppo però poco dopo Riva è stato colpito da un nuovo malore e poi è arrivata invece la terribile notizia della sua morte.

La carriera

Gigi Riva è stato in assoluto il miglior attaccante italiano di sempre. Classe 1944, ha legato tutta la sua attività a livello di club al Cagliari. Con i rossoblù vinse lo storico Scudetto del 1970. Riva è ancora oggi il miglior marcatore nella storia del Cagliari con 164 reti. Nato a Leggiuno in provincia di Varese, la Sardegna divenne la sua casa. Col Cagliari ha disputato l’intera sua carriera, respingendo più volte le offerte dei grandi club del Nord, Juventus e Inter su tutti.

Numeri incredibili e ancora imbattuti, come quelli con la maglia azzurra, nonostante alcuni serissimi infortuni che ne hanno condizionato la carriera. Con l’Italia ha vinto gli Europei del 1968 e ha disputato la finale dei Mondiali del 1970, segnò anche in Italia-Germania 4-3, considerata la partita del secolo. E’ stato inserito al 74esimo posto nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista World Soccer. Nel 2011 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano tra i “veterani”.