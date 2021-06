Il gesto di Barella in campo diventa un meme: all’estero tutti pazzi per “la mano all’italiana”

Il successo degli azzurri travalica il campo di Euro2020 e arriva sui social: a spopolare all’estero sono soprattutto dei meme che ironizzano sul caratteristico modo di gesticolare degli italiani. I giocatori della nazionale, infatti, durante alcuni episodi in campo, hanno confermato i luoghi comuni sugli italiani che tentano di farsi capire a gesti.

Ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la “mano all’italiana“, un movimento eseguito da Nicolò Barella mentre discuteva con l’arbitro nella partita contro l’Austria. Il gesto è stato notato da moltissimi utenti, italiani e stranieri, che hanno commentato divertiti.

“Pensavo che il gesto delle mani fosse soltanto un cliché ma gli italiani lo fanno davvero”, ha commentato uno spettatore straniero su Twitter. Un altro scrive in inglese: “Vedere i giocatori italiani fare il gesto delle mani mi fa morire dalle risate”.

Altri fanno esplicita ironia: “Sta parando in purissimo italiano”, si legge in un commento. “Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano”, si legge in un altro commento in inglese. Anche i riferimenti culinari, come sempre, quando si parla della penisola non mancano: “Quando gli italiani vedono le altre nazioni mettere l’ananas sulla pizza”.

A colpire gli stranieri erano stati anche i gesti di Ciro Immobile nella partita contro la Svizzera e quello di Federico Chiesa nel match con il Galles. Staremo a vedere quale sarà il prossimo meme che verrà fuori dai quarti di finale contro il Belgio il prossimo 2 luglio.

Leggi anche: Federico Chiesa incanta anche dopo la partita: con le tv straniere sfoggia un inglese perfetto | VIDEO