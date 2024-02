Genoa, paura per Retegui: malore sul volo di ritorno da Napoli

Attimi di paura per Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino, durante il volo di ritorno dalla trasferta di Napoli, ha avuto un leggero malore e all’atterraggio è subito stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a dei controlli.

Tutto ha avuto inizio in campo, in seguito a uno scontro di gioco con Leo Ostigard che lo ha colpito alla testa. Il giocatore è stato curato sul terreno di gioco, ma nel corso del viaggio di ritorno ha accusato qualche problema che ha allarmato tutto lo staff medico rossoblù. Per qualche momento si è temuto il peggio e per questo è stato traferito subito all’ospedale San Martino dove è stato sottoposto a una TAC di controllo che ha dato esito negativo. Retegui ha quindi potuto tirare un sospiro di sollievo, allontanando la paura di aver subito un trauma cranico.

L’attaccante italo-argentino è rimasto sotto osservazione dei medici, restando in ospedale per tutta la notte. Per sua fortuna durante la sua permanenza non sono state registrate complicazioni e questa mattina è stato dimesso dopo aver ricevuto il via libera da parte dei medici che lo hanno seguito. Il suo ricovero è avvenuto soltanto in via precauzionale, tanto che stamattina Retegui si è presentato normalmente al centro di allenamento per riprendere i lavori assieme al resto della squadra.