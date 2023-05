Frosinone in serie A, come predetto da Calcutta. Fan sui social: “Quando torni?”

Èdurata fino all’alba la festa dei tifosi del Frosinone per il ritorno in Serie A, conquistata battendo per 3-1 la Reggina. Dopo essersi riversati sul prato dello stadio Benito Stirpe, i sostenitori canarini hanno invaso le strade dando vita a cortei e cori per la terza conquista della massima serie calcistica. Alla sala operativa dei carabinieri e a quella della polizia non sono giunte segnalazioni: non ci sono stati né incidenti, né danneggiamenti, nessun ferito risulta medicato al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani per conseguenze legate alla festa.

E nell’euforia dei festeggiamenti, decine e decine di tifosi hanno colto l’occasione per chiedere sui social al cantautore di Latina, Calcutta, il cui ultimo album risale al 2018, di tornare. Il simbolo della musica indie aveva profetizzato questo avvenimento in una sua canzone.

“Ti prego pubblica una nuova canzone”, “il Frosinone è in A e tu Calcutta invece quando torni?”, “sono triste perché Calcutta è in trend ma non perché ha fatto uscire un nuovo album”, “ha fatto prima a tornare in A il Frosinone che Calcutta a fare musica, questo è davvero troppo addio”.

Anche l’Inter, con il proprio account Twitter ufficiale, ha citato Calcutta per salutare il club ciociaro. “…e il Frosinone in Serie A”. Sotto tanti commenti con altre frasi della canzone Frosinone scritta dal 34enne artista: “Leggo il giornale e c’è Papa Francesco…”. “A fra ti prego torna”, scrive addirittura Ivan su Instagram, quasi pregandolo. “È il momento perfetto per pubblicare nuovi lavori. Viva Calcutta e il Frosinone in Serie A”, aggiunge Matthieu.

Also in 2015, Latina-born artist Calcutta released hit single “Frosinone” about depression – with a line about picking up the paper only to see Pope Francis “and Frosinone in Serie A”

Frosinone fans dine out on it

Calcutta has had to change the lyrics when he performs in Latina https://t.co/Y94FXjNwNE pic.twitter.com/Osbe0yAt0U

