Formula E Roma: strade chiuse, linee bus deviate

Torna in presenza per il pubblico l’appuntamento sportivo con Formula E Roma. Il campionato del Mondo ABB FIA Formula E vedrà nuovamente le monoposto elettriche sfrecciare per la capitale italiana. Si tratta della quarta edizione della gara sportiva, che vede scendere in gara undici vetture e 22 piloti, che sfrecceranno nel cuore dell’Eur per tutto il weekend. Quella disputata a Roma è la gara 4 e 5 della stagione 8 del Campionato partito a fine gennaio 2022 a Diriyah. Siccome la gara prende vita nel cuore dell’Eur, saranno diverse le strade chiuse e le linee bus deviate, un cambiamento che potrebbe creare non pochi problemi ai cittadini.

Strade chiuse e linee bus deviate

Sono diverse le strade chiuse e le linee bus deviate a causa della Formula E Roma. L’allestimento per la gara, come specifica Roma Mobilita, è partito già dal 22 marzo per poi concludersi il 7 aprile 2022. Le linee che subiranno deviazioni nel corso del weekend per sabato 9 aprile e domenica 10 aprile sono le seguenti: la linea 31 in direzione piazzale Clodio, la linea 780 in direzione stazione Trastevere, la linea 788 in direzione Agricoltura e il Coll. M20.

In fase di pre-gara e durante la gara stessa, quindi dalle 20:30 di giovedì 7 aprile fino alle 5:30 dell’11 aprile, via Cristoforo Colombo sarà chiusa in entrambe le direzioni, per cui sarà vietato il transito anche all’interno dell’anello verde. Così come, durante i due giorni di gara, è vietato anche l’accesso pedonale all’interno dell’anello azzurro eccetto autorizzati. Il traffico in direzione Grande Raccordo Anulare sarà deviato su via Laurentina e via Oceano Atlantico (in direzione centro su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi). A partire dalle 5:30 dell’11 aprile al 19 aprile si svolgeranno le attività di smontaggio del circuito. La Formula E Roma 2022 può essere seguita anche tramite Sky Sport Uno oppure in chiaro su Italia 1 (così come su MediasetPlay in streaming).