Fiorentina Inter streaming e diretta tv: dove vederla

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 20,45 Fiorentina e Inter scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per l’undicesima giornata della Serie A 2022-2023. Dove vedere Fiorentina Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Inter è in programma per le ore 20,45 di sabato 22 ottobre 2022. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Calendario

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Inter in diretta tv e live streaming, ma qual è il calendario dell’undicesima giornata della Serie A 2022-2023? Eccolo: