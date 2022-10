SERIE A, DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: IL CALENDARIO

Dove vedere le partite di Serie A 2022 2023 in diretta tv e live streaming? La Lega ha diramato il calendario con gli anticipi e i posticipi dei match dalla nona alla sedicesima giornata. Si comincia questo weekend, poi dopo il quindicesimo turno è prevista una lunga sosta per il Mondiale, per poi riprendere a gennaio con il campionato. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e live streaming le partite della Serie A:

9° GIORNATA (8-10 ottobre 2022)

SASSUOLO-INTER, sabato 8 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

MILAN-JUVENTUS, sabato 8 ottobre 2022, ore 18 [DAZN]

BOLOGNA-SAMPDORIA, sabato 8 ottobre 2022, ore 20.45 [DAZN-SKY]

TORINO-EMPOLI, domenica 9 ottobre 2022, ore 12.30 [DAZN-Sky]

MONZA-SPEZIA, domenica 9 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

SALERNITANA-VERONA, domenica 9 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

UDINESE-ATALANTA, domenica 9 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

CREMONESE-NAPOLI, domenica 9 ottobre 2022, ore 18 [DAZN]

ROMA-LECCE, domenica 9 ottobre 2022, ore 20.45 [DAZN]

FIORENTINA-LAZIO, lunedì 10 ottobre 20.45 [DAZN-Sky]

10° GIORNATA (15-17 ottobre 2022)

EMPOLI-MONZA, sabato 15 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

TORINO-JUVENTUS, sabato 15 ottobre 2022, ore 18 [DAZN]

ATALANTA-SASSUOLO, sabato 15 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

INTER-SALERNITANA, domenica 16 ottobre 2022, ore 12:30 [DAZN-Sky]

LAZIO-UDINESE, domenica 16 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

SPEZIA-CREMONESE, domenica 16 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

NAPOLI-BOLOGNA, domenica 16 ottobre 2022, ore 18 [DAZN]

VERONA-MILAN, domenica 16 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN]

SAMPDORIA-ROMA, lunedì 17 ottobre 2022, ore 18:30 [DAZN]

LECCE-FIORENTINA, lunedì 17 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

11° GIORNATA (21-24 ottobre 2022)

JUVENTUS-EMPOLI, venerdì 21 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN]

SALERNITANA-SPEZIA, sabato 22 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

MILAN-MONZA, sabato 22 ottobre 2022, ore 18[DAZN]

FIORENTINA-INTER, sabato 22 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

UDINESE-TORINO, domenica 23 ottobre 2022, ore 12:30 [DAZN-Sky]

BOLOGNA-LECCE, domenica 23 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

ATALANTA-LAZIO, domenica 23 ottobre 2022, ore 18 [DAZN]

ROMA-NAPOLI, domenica 23 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN]

CREMONESE-SAMPDORIA, lunedì 24 ottobre 2022, ore 18:30 [DAZN]

SASSUOLO-VERONA, lunedì 24 ottobre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

12° GIORNATA (29 ottobre-31 ottobre 2022)

NAPOLI-SASSUOLO, sabato 29 ottobre 2022, ore 15 [DAZN]

LECCE-JUVENTUS, sabato 29 ottobre 2022 ore 18 [DAZN]

INTER-SAMPDORIA, sabato 29 ottobre 2022 ore 20:45 [DAZN-Sky]

EMPOLI-ATALANTA, domenica 30 ottobre 2022 ore 12:30 [DAZN-Sky]

CREMONESE-UDINESE, domenica 30 ottobre 2022 ore 15 DAZN]

SPEZIA-FIORENTINA, domenica 30 ottobre 2022 ore 15 [DAZN]

LAZIO-SALERNITANA, domenica 30 ottobre 2022 ore 18 [DAZN]

TORINO-MILAN, domenica 30 ottobre 2022 ore 20:45 [DAZN]

VERONA-ROMA, lunedì 31 ottobre 2022 ore 18:30 [DAZN]

MONZA-BOLOGNA, lunedì 31 ottobre 2022 ore 20:45 [DAZN-Sky]

13° GIORNATA (4-6 novembre 2022)

UDINESE-LECCE, venerdì 4 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

EMPOLI-SASSUOLO, sabato 5 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

SALERNITANA-CREMONESE, sabato 5 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

ATALANTA-NAPOLI, sabato 5 novembre 2022, ore 18 [DAZN]

MILAN-SPEZIA, sabato 5 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

BOLOGNA-TORINO, domenica 6 novembre 2022, ore 12:30 [DAZN-Sky]

MONZA-VERONA, domenica 6 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

SAMPDORIA-FIORENTINA, domenica 6 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

ROMA-LAZIO, domenica 6 novembre 2022, ore 18 [DAZN]

JUVENTUS-INTER, domenica 6 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN]

14° GIORNATA (8-10 novembre 2022)

NAPOLI-EMPOLI, martedì 8 novembre 2022, ore 18:30 [DAZN]

SPEZIA-UDINESE, martedì 8 novembre 2022, ore 18:30 [DAZN]

CREMONESE-MILAN, martedì 8 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN]

LECCE-ATALANTA, mercoledì 9 novembre 2022, ore 18:30 [DAZN]

SASSUOLO-ROMA, mercoledì 9 novembre 2022, ore 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-SALERNITANA, mercoledì 9 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN]

INTER-BOLOGNA, mercoledì 9 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN]

TORINO-SAMPDORIA, mercoledì 9 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

VERONA-JUVENTUS giovedì 10 novembre 2022, ore 18:30 [DAZN-Sky]

LAZIO-MONZA, giovedì 10 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

15° GIORNATA (11-13 novembre 2022)

EMPOLI-CREMONESE, venerdì 11 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

NAPOLI-UDINESE, sabato 12 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

SAMPDORIA-LECCE, sabato 12 novembre 2022, ore 18 [DAZN]

BOLOGNA-SASSUOLO, sabato 12 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN-Sky]

ATALANTA-INTER, domenica 13 novembre 2022, ore 12:30 [DAZN-Sky]

VERONA-SPEZIA, domenica 13 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

MONZA-SALERNITANA, domenica 13 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

ROMA-TORINO, domenica 13 novembre 2022, ore 15 [DAZN]

MILAN-FIORENTINA, domenica 13 novembre 2022, ore 18 [DAZN]

JUVENTUS-LAZIO, domenica 13 novembre 2022, ore 20:45 [DAZN]

16° GIORNATA (4 gennaio 2023)

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 12:30 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 12:30 [DAZN]

SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 14:30 [DAZN]

TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 14:30 [DAZN]

LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 16:30 [DAZN-Sky]

ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 16:30 [DAZN]

CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 18:30 [DAZN-Sky]

INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 20:45 [DAZN]

UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 2023, ore 20:45 [DAZN]

Streaming e tv

Abbiamo visto dove vedere le partite di Serie A in diretta tv e live streaming, ma ci sono altri modi? In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.