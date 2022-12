Finale Mondiali Qatar 2022 streaming e diretta tv: dove vederla

Finale Mondiali Qatar 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la partita

Oggi, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 16 Argentina e Francia scendono in campo in Qatar per la finale dei Mondiali 2022. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026). Dove vedere la finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina Francia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale dei Mondiali tra Argentina e Francia andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022 (telecronaca della coppia Rimedio-Di Gennaro). Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport.

Finale Mondiali Qatar 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la Finale dei Mondiali Qatar 2022 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Formazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la Finale dei Mondiali Qatar 2022, ma quali sono le probabili formazioni delle due nazionali, Argentina e Francia? Eccole:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Quando e dove si gioca la finale

Quando (e dove) si gioca la finale dei Mondiali Qatar 2022? L’ultimo atto del Mondiale andrà in scena oggi, domenica 18 luglio 2022, alle ore 16 (italiane) allo stadio Iconico (Luisail). Ad affrontarsi saranno le due migliori squadre della competizione: Argentina e Francia e l’evento sarà seguito in tutto il mondo. Ma conosciamo meglio dove si giocherà la finale dei Mondiali Qatar 2022. Lo Stadio Iconico di Lusail o Stadio Nazionale di Lusail si trova, ovviamente, in Qatar.

La costruzione è iniziata ufficialmente l’11 aprile 2017, mentre il progetto definitivo è stato presentato a dicembre 2018. L’impianto è stato aperto il 25 ottobre 2021. Il design dello stadio, progettato dalla società britannica Foster + Partners, supportata da MANICA Architecture e KEO Consultants, prevede una base semi circolare circondata da un fossato e collegata ai parcheggi da sei ponti. Un atrio pedonale esterno si estende dall’acqua verso una serie di edifici limitrofi più piccoli e verso un hotel situato sul perimetro dello stadio, mentre la struttura interna dello stadio ricorda l’antica arte araba della tessitura della ciotola.