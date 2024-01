Quando si gioca la finale degli Australian Open con Sinner: data, orario e tv

Quando si gioca la finale degli Australian Open con Sinner? Dopo la grande vittoria del tennista italiano in semifinale contro Djokovic in tanti in Italia se lo stanno chiedendo. La risposta è che la finale che Sinner giocherà contro il vincente dell’altra semifinale tra Medvedev–Zverev è in programma per domenica 28 gennaio 2024. L’ultimo atto degli Australian Open si disputerà sulla Rod Laver Arena, il campo centrale intitolato all’unico giocatore capace di fare per due volte il Grande Slam. Per favorire gli spettatori europei da una ventina d’anni la finale maschile si disputa alle ore 19:30 locali, che corrispondono alle 9:30 del mattino in Italia. Un orario che permette un risveglio comodo agli appassionati che vorranno seguire la finale del primo Major del 2024.

Diretta tv e live streaming

Abbiamo visto quando si gioca la finale degli Australian Open, ma dove vedere la partita di Sinner in diretta tv e live streaming? La finale degli Australian Open sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport che manderà in onda l’incontro in diretta dalle ore 9:30. Il canale lo possono seguire gli abbonati Sky, al canale 210, ma in streaming anche tramite Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.