Festa scudetto Napoli streaming e diretta tv: dove vedere i festeggiamenti

Oggi, domenica 7 maggio 2023, il Napoli, che si è laureato campione d’Italia per la stagione 2022-2023 dopo il match con l’Udinese, festeggerà lo scudetto allo stadio Diego Armando Maradona dove la squadra di Luciano Spalletti affronterà alle ore 18.00 la Fiorentina. Dove vedere la festa scudetto del Napoli in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La festa scudetto sarà seguita da tantissime testate giornalistiche. Ci saranno dirette di moltissime emittenti nazionali e internazionali. La partita del Napoli con la Fiorentina e i festeggiamenti previsti allo Stadio Maradona saranno trasmessi in esclusiva da Dazn, che, insieme a Sky, detiene i diritti delle partite di Serie A. Anche Sky Sport, però, trasmetterà alcuni momenti della festa con le immagini realizzate al di fuori dall’impianto e tra le strade della città ormai in festa già da alcuni giorni.

Ma non solo. Dalla Svezia al Giappone, dalla Corea del Nord all’Argentina, dalla Germania al Regno Unito: i principali network sono in città per documentare allegria e festeggiamenti come nel 1987 e nel 1990, da piazza Plebiscito ai Quartieri Spagnoli, dal Bronx di San Giovanni a Teduccio a Posillipo. Le testate della Rai, Rainews e le tre reti, così come SkyNews24 da giorni hanno servizi nei telegiornali sulla festa. Infine Canale 21, una delle principali emittenti della Campania, che ha previsto collegamenti e speciali.

Festa scudetto Napoli streaming live

Non solo tv. Tutto si potrà seguire anche tramite internet. Dove? Sulle piattaforme come RaiPlay.it, SkyGo, Dazn, MediasetInfinity. Ma anche sui social network dove verranno pubblicati tantissimi contenuti sia dagli organi ufficiali, come i canali del Napoli calcio, sia su quelli dei vari tifosi che racconteranno la loro gioia con storie, foto e video.