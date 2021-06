Europei di calcio 2021: le partite in programma oggi, 23 giugno

Quali sono le partite degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) in programma oggi, mercoledì 23 giugno, e dove si giocheranno? Ecco il calendario di oggi:

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (girone E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (girone E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (gruppo F)

Streaming e tv

Dove vedere le partite degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) in diretta tv e live streaming? Tutte le partite saranno trasmesse in tv sia in chiaro sia via satellite. Per seguire basterà sintonizzarsi sui canali Rai (gratis) che trasmetterà tutti i match dell’Italia (ma non solo) e su Sky Sport che manderà in onda tutte le partite dell’Europeo. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento sportivo anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratis, basta registrarsi) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).

Gironi

Abbiamo visto le partite in programma oggi, 23 giugno, per gli Europei di calcio 2021 (Euro 2020), di seguito i gironi:

A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera;

B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia;

C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord;

D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca;

E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia;

F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania.