Euro 2032: Italia e Turchia si candidano per organizzarlo insieme

Clamorosa svolta sulla candidatura dell’Italia all’Europeo 2032. Il nostro Paese, come è noto, è pronto ad ospitare il torneo. La novità però è che lo vuole fare insieme alla Turchia, l’unica altra candidata per la competizione Uefa. I comitati organizzatori resteranno due ben distinti. I gironi verranno divisi tra i due Paesi e per quanto riguarda i nostri impianti, invece dei 10 stadi previsti (Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari) si giocherà su cinque.

Il 12 aprile scorso la Figc aveva presentato il suo dossier all’Uefa, “ispirato ad un Nuovo Rinascimento”, come aveva detto il presidente Gabriele Gravina, che ha da sempre considerato l’assegnazione dell’Europeo un passaggio chiave per il percorso di sostenibilità del calcio italiano, in particolare sul fronte infrastrutture. Anche per questo la possibilità di ospitare l’Europeo “a metà” non è affatto dispiaciuta.

La decisione di andare a braccetto con la Turchia, secondo quanto riporta l’Ansa, è maturata dopo un incontro, avvenuto a Roma nei giorni scorsi, tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo Mehmet Büyükekşi. L’assegnazione di Uefa Euro 2032 è prevista il prossimo 10 ottobre durante la riunione del Comitato Esecutivo in programma a Nyon.