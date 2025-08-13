Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:14
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Erika Saraceni replica a Vannacci: “Erika Doualla ha più attenzione di me? Si merita tutto. Ed è più italiana di tutti noi”

Immagine di copertina

Le parole della 19enne che ha conquistato l'oro agli Europei Under-20

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Erika Giorgia Anoeta Saraceni, la 19enne milanese vincitrice dell’oro nel salto triplo agli Europei Under-20, replica all’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, che aveva parlato di razzismo al contrario nei confronti dell’atleta, la quale non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento sui media riservato alla collega Kelly Doualla, campionessa europea dei 100 m nella categoria Under 20. “Trovo giusto che Kelly abbia ricevuto grande attenzione mediatica: ha 15 anni e i 100 sono una gara più seguita rispetto al triplo. Kelly a Tampere ha cantato due volte l’inno a squarciagola, è un grande talento, una mia compagna: si merita tutto. È la più italiana di tutti noi!” ha dichiarato Erika Saraceni in un’intervista al Corriere della Sera.

Concetto ribadito anche in un’altra intervista, questa volta a La Repubblica, nella quale ha affermato: “Kelly Doualla si merita più attenzione di me perché fa i 100 metri, la gara regina delle Olimpiadi. Non c’entra il colore della pelle. E poi ‘la Kelly’ ha quindici anni, è così piccola”. La giovane, poi, racconta perché ha tre nomi: “Mamma si dimenticò di mettere la virgola all’anagrafe, per questo da allora escono fuori tutti i miei nomi. Ma mi piacciono, soprattutto il terzo: nello stadio di Anoeta, a San Sebastián, i miei si innamorarono a un Mondiale Master. L’atletica è dentro di me, ne sono innamorata da prima di nascere”. E sui progetti futuri dichiara: “L’università da settembre, ma la priorità l’avrà l’atletica. Lo studio non lo mollo: voglio avere un piano B. Il sogno è l’Olimpiade: vorrei andare a Los Angeles 2028, ma non per partecipare. Dovrò seguire il mio percorso di crescita”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Matteo Materazzi e la Sla: “Ho poco tempo, ma voglio vivere”
Sport / Eleonora Boi morsa da uno squalo: è ricoverata in ospedale
Sport / Tour de France 2025: Van Aert s’imbuca nella festa di Tadej
Ti potrebbe interessare
Sport / Matteo Materazzi e la Sla: “Ho poco tempo, ma voglio vivere”
Sport / Eleonora Boi morsa da uno squalo: è ricoverata in ospedale
Sport / Tour de France 2025: Van Aert s’imbuca nella festa di Tadej
Sport / Tour de France 2025: Kaden Groves, da Posilippo a Pontarlier
Sport / Tour de France 2025: il pellicano concede il bis
Sport / Tour de France 2025: la Visma abbaia, la UAE morde
Sport / È morto Hulk Hogan, addio alla leggenda del wrestling
Sport / Tour de France 2025: Jonathan Milan ipoteca la maglia verde
Sport / Tour de France 2025, sedicesima tappa: Valentin Paret-Peintre vince il trofeo Petrarca
Sport / Inghilterra Italia streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale degli Europei femminili
Ricerca