Il portiere argentino Emiliano Martinez prende di nuovo in giro Mbappé

Emiliano Martinez continua a far parlare di sé: il portiere argentino, infatti, ha nuovamente preso di mira il calciatore della Francia Kylian Mbappé nel corso dei festeggiamenti a Buenos Aires per la vittoria della Coppa del Mondo da parte dell’Albiceleste.

Sul bus scoperto che per ore ha provato a farsi strada tra le vie della città invasa da milioni di tifosi festanti, infatti, il difensore dell’Argentina ha mostrato un bambolotto con incollata la foto di un Kylian Mbappé affranto sul viso.

Martinez si era già reso protagonista di un gesto poco elegante fatto nel corso della premiazione come miglior portiere del torneo: l’estremo difensore dell’Aston Villa, infatti, dopo aver ricevuto il premio si è portato il trofeo all’altezza dei genitali.

Un gestaccio, come spiegato successivamente dallo stesso argentino, rivolto ai tifosi della Francia: “L’ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. Con me l’arroganza non funziona”.

Kylian Mbappé, inoltre, era stato già preso di mira dai calciatori dell’Albiceleste nel corso dei festeggiamenti per la vittoria nel Mondiale avvenuta negli spogliatoi.

In un video circolato sui social poche ore dopo il trionfo dell’Argentina ai calci di rigore, infatti, si vedono i giocatori dell’Albiceleste mentre fanno il trenino. A un certo punto, il portiere Emiliano Martinez, sempre lui, ha fermato i compagni chiedendo un minuto di silenzio.