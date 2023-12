Demba Seck, chiusa l’inchiesta sul pm che archiviò l’accusa di revenge porn al calciatore : “Depistò le indagini”

Depistaggio e frode processuale: si è chiusa con queste ipotesi di reato l’inchiesta sul pubblico ministero di Torino, Enzo Bucarelli, il magistrato che ottenne l’archiviazione delle indagini sul calciatore Demba Seck, accusato a sua volta di revenge porn.

Il giocatore del Torino era stato denunciato dall’ex ragazza Veronica Garbolino per averlo ripreso di nascosto in alcuni momenti intimi e di aver condiviso i video con amici e calciatori senza che lei lo sapesse. il pm Bucarelli aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine per revenge porn alla fine di luglio, giustificando la richiesta con una transazione economica riservata, firmata da Seck e da Garbolino. Alla fine di ottobre l gip aveva accolto l’istanza.

Secondo l’accusa, la ragazza sarebbe stata convinta a firmare una scrittura privata con cui,in cambio di una somma di denaro, si impegnava a ritirare la querela. “Il pm mi ha convinta a chiudere tutto dicendomi che non c’era stato revenge porn ma io invece ho scoperto, dopo avere firmato, che quelle immagini erano state divulgate eccome. Mi sono sentita tradita. Sono stata malissimo”, ha accusato la ragazza, secondo quanto riporta Repubblica.

Il magistrato, tifoso dal Torino, durante la perquisizione avrebbe cancellato dal cellulare di Demba Seck i video intimi, scrivendo a verbale che erano stati eliminati perché non sarebbero più stati necessari. Avrebbe inoltre avvisato la società calcistica dell’imminente perquisizione a carico di Seck. Secondo la procura, il comportamento non sarebbe legato a tornaconti economici.