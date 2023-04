Daniele Scardina lascia l’ospedale, il fratello: “È sveglio, ma la strada è ancora lunga”

Daniele Scardina ha lasciato l’Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da due mesi in seguito all’emorragia cerebrale. Lo scorso 28 febbraio, il pugile si era sentito male dopo un allenamento ed era stato trasportato d’urgenza all’ospedale, per un intervento di neurochirurgia.

“Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi”, ha scritto il fratello Giovanni. “Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia. Insieme a loro ringraziamo tutta l’Equipe Medica della Terapia Intensiva che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e Infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui”, si legge nel messaggio social. Adesso il pugile proseguirà le cure in una struttura riabilitativa in provincia di Lecco.