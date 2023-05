Il durissimo sfogo social di Daniele De Rossi: “Non prendetevela con me”

A poco più di una settimana dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia, nella Capitale sale la febbre per l’attesissimo match: molti tifosi, a caccia di un biglietto per assistere alla partita che si disputerà a Budapest, hanno pensato bene di inondare di richieste l’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi, che si è sfogato sui social.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex calciatore ha scritto: “No, non ho biglietti per la finale di Budapest”.

“Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro” ha scritto De Rossi.

“La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego. (Ah, se avete comprato il biglietto d’aereo e prenotato l’albergo, ma non avete quello per la partita, “sete stronzi du vorte”, fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non ve la prendete con me)” ha quindi concluso l’ex calciatore, ora allenatore.