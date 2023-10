Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran per aver baciato una tifosa: “È adulterio” | VIDEO

Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran per aver baciato una tifosa

Cristiano Ronaldo rischierebbe 100 frustate in Iran per aver abbracciato e baciato affettuosamente una donna disabile: lo riferisce il TgLa7.

La vicenda risale al 19 settembre scorso quando il fuoriclasse portoghese si trovava a Teheran per affrontare con il suo club, l’Al-Nassr, la squadra locale del Persepolis per il match valevole per la Champions asiatica.

Iranian artist Fatemeh Hamami meets Cristiano Ronaldo in Iran 🇮🇷 Fatemeh suffers from 85% paralysis, yet she draws her paintings with great precision with her feet

In quell’occasione, Cristiano Ronaldo ha incontrato l’artista disabile Fatemeh Hammami Nasrabadi, la quale aveva espresso il desiderio di incontrare il calciatore.

La 34enne, che ha l’85% del corpo paralizzato, riesce a dipingere con i piedi e, in occasione dell’incontro con Cr7, ha regalato al giocatore un ritratto che ha realizzato del campione, il quale, a sua volta, le ha donato la sua maglietta.

Durante l’incontro, Cristiano Ronaldo ha abbracciato e baciato affettuosamente l’artista. Secondo il codice penale iraniano, però, il gesto del calciatore può essere interpretato come adulterio se commesso non con il coniuge con la punizione che potrebbe essere applicata qualora il portoghese ritorni nuovamente in Iran.