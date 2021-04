Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani di Roma

Daniele De Rossi è ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma per Covid. L’ex centrocampista ha contratto la malattia insieme ad altri sei membri dello staff della Nazionale italiana, a un dipendente federale e a sette giocatori.

De Rossi è risultato positivo il 31 marzo, la sera della partita tra Lituania e Italia, alla sua prima uscita con la Nazionale dopo aver firmato un accordo tecnico con la Federcalcio. Dopo una Tac all’ospedale San Camillo, i medici hanno consigliato all’ex calciatore della Roma il ricovero in via precauzionale. De Rossi non si trova, comunque, in terapia intensiva.

